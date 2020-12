Terreur in Heerlen: gemoederen na burenruzie met Syrisch gezin lopen hoog op

Een video waarin te zien is hoe een Syrisch gezin in en rondom hun woning in Heerlen door buurtbewoners wordt getreiterd en belaagd, leidt online tot veel ophef. Veel mensen nemen het op voor het gezin. Ook BN’ers spreken zich uit over de pesterijen die te zien zijn op de beelden.

In werkelijkheid blijkt het verhaal genuanceerder te liggen dan wat in de video wordt geschetst. Er zou sprake zijn van een uit de hand gelopen burenruzie, waarin beide partijen een duidelijke rol spelen.

Het conflict speelt naar verluidt al maanden. In de afgelopen dagen liep het conflict zo hoog op, dat het Syrische gezin zich genoodzaakt zag om onder te duiken, naar eigen zeggen in België. Eerder had de gemeente Heerlen het gezin al een andere woning aangeboden. Volgens de gemeente heeft het gezin dat aanbod geweigerd.

Filmpjes op Facebook

Gedurende de afgelopen weken plaatste de man uit het ondergedoken gezin filmpjes op Facebook. Daarop zijn de vermeende aanvallen door buurtbewoners te zien. Er zou een brandbom naar de woning zijn gegooid en een hond zou een van de kinderen hebben aangevallen. Ook zou de hoofddoek van een van de dochters op straat zijn afgerukt en zou ze met stokken zijn geslagen. De discussie rondom het conflict nam een vlucht nadat de bewuste video werd gedeeld door de Facebook-pagina van Muslim Rights Watch, die daarmee de autoriteiten opriep tot actie.

Na aanleiding van het bericht van Muslim Rights Watch verzamelden zich woensdagavond tientallen jongeren bij de woning van het Syrische gezin om wraak te nemen op de buren, meldt Dagblad De Limburger. Er verschenen daarna oproepen om de buren ‘een lesje te leren’. In de nacht van woensdag op donderdag drong volgens de krant een groepje mannen de verlaten woning binnen en richtte er vernielingen aan. Ook zou een televisie zijn gestolen, sneuvelden ruiten en werd huisraad op straat gegooid. Muslim Rights Watch distantieert zich overigens van het oproepen tot geweld.

Eenzijdige berichtgeving

In een gezamenlijk statement schrijven de gemeente Heerlen en de politie geschrokken te zijn van het effect van de eenzijdige berichtgeving op social media. “Het is onacceptabel dat derden mensen tegen elkaar opzetten en maatschappelijke onrust en onveiligheid veroorzaken door een verhaal maar van één kant te belichten en hiermee uit zijn verband te trekken. We hebben begrip voor de emoties maar, (het aanzetten tot) geweld dan wel het dreigen daarmee is nooit de oplossing. We keuren dit gedrag dan ook ten zeerste af”, staat te lezen in het statement.

