Noodlijdend circus Barani overladen met hulp, maar krijgt opnieuw een klap te verwerken

Het noodlijdende circus Barani in Bergen op Zoom is overladen met voedsel, hulp en geld. Het water stond circusfamilie Zinnicker aan de lippen. De familie wilde meerdere voorstellingen geven in de Brabantse plaats, maar toen was daar de gedeeltelijke lockdown.

Het circus mocht geen voorstellingen meer geven en dat betekende automatisch ook geen inkomen meer. Een inwoonster van Bergen op Zoom begon daarom een doneeractie. Er is inmiddels al ruim 12.000 euro gestort dankzij een noodkreet in de media. De hulp blijft tot op de dag van vandaag nog binnenkomen.

Schoondochter Amber: “Ik vind het geweldig. We zijn zo blij verrast! We hadden dit totaal niet verwacht. Zoveel mensen hebben aan ons gedacht, we zijn iedereen heel erg dankbaar.”

Dankzij de donaties kan het circus zich voorlopig staande houden. Amber: “Met geld kunnen wij de dieren voeren, naar bijvoorbeeld een dierenarts gaan en water- en stroomrekeningen betalen. En betalen voor de verzekeringen, de wagens en voor onszelf natuurlijk.”

Nieuwe locatie nodig

Toch is het niet al goud dat gloort aan de horizon. Het circus krijgt namelijk opnieuw een klap te verwerken, vertelt schoondochter Amber. Maandagmiddag stonden twee handhavers voor de deur en die kwamen met een slechte boodschap voor het circusfamilie: het circus moet het terrein verlaten. “Vrijdag staan we op straat.”

De gemeente Bergen op Zoom bevestigt dat er vandaag medewerkers zijn langsgegaan bij het circus, maar dat er niet is gezegd dat het circus vrijdag moet vertrekken. De gemeente heeft de familie wel gevraagd om na te denken over een oplossing. “We hebben met elkaar afgesproken om donderdag contact te hebben en te kijken wat een mogelijke oplossing zou zijn.”

De wanhopige Amber doet alvast opnieuw een oproep: “Als iemand een plek heeft voor ons waar wij terecht kunnen, alstublieft, laat het ons weten!” De doneeractie is inmiddels gestopt. Die liep tot afgelopen weekend.