De afgelopen dagen zijn zes mannen aangehouden die betrokken zouden zijn geweest bij de ongeregeldheden na de verboden demonstratie op het Haagse Malieveld op 21 juni.

Het zijn allemaal mannen, twee uit Den Haag van 33 en 22 jaar, twee uit Delft (31 en 29), een van 48 uit Rijswijk en een 39-jarige man uit Gouda. Het totaal aantal aanhoudingen ligt nu op 22.

Vier van de zes konden worden opgepakt door tips na uitzending van de opsporingsprogramma’s Opsporing Verzocht en Team West.

Lees ook: Politie ontvangt 75 tips na delen foto’s verdachte relschoppers Malieveld

De demonstratie was bedoeld als protest tegen de coronamaatregelen, maar de burgemeester stak er een stokje voor omdat er veel te veel mensen werden verwacht. Ondanks het verbod kwamen er toch duizenden mensen naar het Malieveld, waarna het uit de hand liep. Tijdens de confrontaties met de Mobiele Eenheid (ME) gebruikten relschoppers fors geweld. Ze gooiden met rookbommen en stenen en gingen de ME te lijf. Op de dag zelf hield de politie 425 mensen aan.

Bekijk terug: ME omsingelt actievoerders op Malieveld in Den Haag

Op politie.nl staan nu nog beelden van drie relschoppers die nog niet zijn herkend.