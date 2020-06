De groep voetbalsupporters die zondag bij Den Haag CS de confrontatie heeft gezocht met de politie is met waterkanonnen en politiepaarden verdreven naar het Malieveld. Op Twitter roept de politie op om niet meer naar de binnenstad te komen.

Bij het station voerde de ME met paarden charges uit. Op Twitter roept de politie mensen op en rondom het Malieveld op te vertrekken. “Dit heeft niets meer met een normale demonstratie te maken”, aldus de politie.

Kijk hieronder de stream:

Politie en de Mobiele Eenheid staan paraat in Den Haag De politie en de Mobiele Eenheid staan paraat in Den Haag. Honderden voetbalsupporters proberen de hulpdiensten uit te dagen. Eerder op de dag waren zij aanwezig bij de betoging tegen de coronamaatregelen op het Malieveld. Posted by Hart van Nederland on Sunday, June 21, 2020

De supporters waren eerder op de dag aanwezig bij de betoging op het Malieveld tegen de coronamaartegelen.

ME ging op de vlucht voor honderden supporters en demonstranten. pic.twitter.com/LVufTMk5Cd — Bob van Keulen (@BobHGL) June 21, 2020

Winkelgebied afgesloten

De politie in Den Haag sluit een winkelgebied in het centrum van de stad af. Daarmee probeert de politie te voorkomen dat demonstranten van het Malieveld het gebied ingaan, twittert de politie.

We sluiten op dit moment het kernwinkelgebied af om te voorkomen dat de demonstranten van het #Malieveld dat gebied in gaan. Dit kan leiden tot verkeershinder. Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars op. — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) June 21, 2020

De politie meldde zo’n twintig minuten eerder dat het aantal demonstranten op het Malieveld in Den Haag toeneemt en dat de sfeer aan het omslaan was. Er zouden supporters van verschillende voetbalclubs op het Malieveld zijn gezien. Via Twitter deed de politie een oproep aan mensen om uit de buurt van het Malieveld te blijven.

Virus Waanzin

Hoewel burgemeester Johan Remkes een demonstratie op het Malieveld zondag van de groep Virus Waanzin verbood, kwamen er toch betogers naartoe. Uiteindelijk besloot Remkes rond 13.00 uur een korte demonstratie toe te staan, tot 13.30 uur. De waarnemend burgemeester van Den Haag gaf toch groen licht aan de demonstranten, omdat sprake was van een groep van een paar honderd mensen en er daarmee voldoende ruimte zou zijn op het Malieveld om genoeg afstand te kunnen bewaren.

De afsluiting van het kernwinkelgebied kan leiden tot verkeershinder, waarschuwt de politie, die mensen oproept de aanwijzingen van verkeersregelaars op te volgen.