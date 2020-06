Nieuwe beelden van burenruzie die uitloopt op massale vechtpartij in Den Bosch

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van burenruzie afgelopen zaterdagavond in Den Bosch die uitliep op een massale vechtpartij. Uit deze nieuwe beelden blijkt dat de ruzie ernstiger was dan op de eerste beelden leek. Op de nieuwe beelden is te zien dat de vechtpartij begon met een vrouw die met een mestvork op een voordeur begint in te hakken.

Terwijl de vrouw met de mestvork op de deur van het huis aan de Orthen slaat, komt een groep mensen aangerend met helmen op. Meerdere hebben ook een stok in de hand. De deur van het huis gaat open en te zien is dat een man een voorwerp richting de groep gooit. Vervolgens slaat iemand uit de groep de man met een stok en er ontstaat een massale vechtpartij. Bij de vechtpartij zou ook zijn geschoten, maar daar is volgens de politie geen bewijs voor.

Van burenruzie tot massale vechtpartij

De politie pakte zaterdagavond vijf mensen op en maandag werd de zesde verdachte opgepakt. Volgens de politie gaat het om een ‘langlopend burenconflict’. De bewoonster van het huis, Liesbeth Janssen, beaamde dat maandag aan Hart van Nederland. De problemen ontstonden volgens haar zeven jaar geleden met een buurvrouw. “We hadden een verhitte discussie over mijn ‘bed and breakfast’, daar had ze overlast van. Er gingen allerlei verwijten over en weer. Dezelfde dag nog heb ik een trapje dat bij mijn caravan stond door mijn raam gekregen”, zei ze.

Het is het begin van een reeks van incidenten, zei Janssen. Zaterdag kwam dit langslepende conflict tot een nieuw dieptepunt. “Ik schrok me rot zaterdag”, liet ze weten. Twee vrienden die bij haar thuis zaten, schoten haar te hulp tijdens de ruzie. Eén van hen raakt tot bloedens toe gewond en moet naar het ziekenhuis.

‘Niet schieten’

Janssen vertelt woensdag dat ze aangifte heeft gedaan bij de politie. Ze is alleen verbaasd waarvan de politie een aanklacht heeft ingediend: “De politie heeft een aanklacht ingediend voor een kapotte ruit. Maar een van die gasten liep met een pistool in zijn heuptasje”, aldus Janssen. Volgens Janssen riep iemand van de groep nog dat degene met het pistool niet moest schieten.

De politie laat weten dat het Openbaar Ministerie de zaak onderzoekt. Volgens een woordvoerder van het OM wordt niet alleen de kapotte ruit meegenomen in het onderzoek. “Er wordt veel meer meegenomen in het onderzoek, onder andere het geweld dat is gebruikt”, aldus een woordvoerder tegen Hart van Nederland.

Problemen over nieuwe schutting

Janssen zegt dat haar buurvrouw familieleden opgetrommeld om haar huis te bestormen. Directe aanleiding zouden kliko’s zijn die in de weg staan en het plaatsen van een schutting.

De betreffende buurvrouw, die anoniem wil blijven, bevestigt aan Hart van Nederland dat er problemen waren over een nieuwe schutting. Zij zou op haar beurt weer zijn bedreigd met een pistool. Daarnaast beschuldigt ze Janssen van illegale verhuur.