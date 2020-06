Boze buren bestormen huis met mestvork: 'Mijn vrienden vochten voor hun leven'

Een burenruzie in Den Bosch is afgelopen weekend compleet uit de hand gelopen. Een groep mensen bestormt zaterdagavond rond acht uur een huis aan de Orthen. Op beelden van een bewakingscamera is onder meer te zien hoe een vrouw met een mestvork begint in te slaan op de voordeur van het huis. Daarna volgen meer mensen. Later komt het tot een vechtpartij, waarbij ook zou zijn geschoten. Daar is volgens de politie geen bewijs voor.

‘Helemaal klaar mee’

De bewoonster van het huis, Liesbeth Janssen, schrikt zich zaterdagavond kapot, vertelt ze aan Hart van Nederland. Ze heeft twee vrienden thuiszitten, die haar te hulp kunnen schieten. “Als zij er niet waren geweest, was de ramp niet te overzien geweest”, zegt de alleenstaande moeder. “Ik ben er helemaal klaar mee. Deze mensen hebben gevochten voor hun leven, terwijl ze op visite waren.” Eén van hen raakt tot bloedens toe gewond en moet naar het ziekenhuis.

De politie pakt in totaal vijf mensen op en bevestigt dat het om een ‘langlopend burenconflict’ gaat. Alle verdachten zitten nog vast. Over de exacte aanleiding kan een woordvoerder niets zeggen, er wordt nog onderzoek gedaan.

Langlopend conflict

De problemen ontstaan volgens Janssen zeven jaar geleden met een buurvrouw. “We hadden een verhitte discussie over mijn bed and breakfast, daar had ze overlast van. Er gingen allerlei verwijten over en weer. Dezelfde dag nog heb ik een trapje dat bij mijn caravan stond door mijn raam gekregen.”

Het is het begin van een reeks van incidenten, zegt Janssen. Twee jaar geleden zou ze door dezelfde buurvrouw zijn aangevallen met een knuppel. En daarnaast wordt ze volgens eigen zeggen voor van alles en nog wat uitgemaakt. Begin dit jaar wordt Janssen gebeld door de recherche. “Er stond een gewapende overval op mij gepland. Of ik, samen met mijn zoon, wel zo snel mogelijk wilde komen.”

Deze zaterdag komt het langslepende conflict tot een dieptepunt. Volgens Janssen heeft haar buurvrouw familieleden opgetrommeld om haar huis te bestormen. Directe aanleiding zouden kliko’s zijn die in de weg staan en het plaatsen van een schutting.

De betreffende buurvrouw, die anoniem wil blijven, bevestigt aan Hart van Nederland dat er problemen waren over een nieuwe schutting. Zij zou op haar beurt weer zijn bedreigd met een pistool. Daarnaast beschuldigt ze Janssen van illegale verhuur.

Handhaving en mediation

Janssen trekt in de afgelopen jaren meerdere keren aan de bel bij politie en gemeente. Er worden aangiftes gedaan en er komt mediation. Maar het helpt allemaal niets, zegt ze.

De gemeente ‘s-‘s-Hertogenbosch zegt tegen Hart van Nederland dat er in de buurt ‘al langere tijd sprake is van overlast en onrust’. Bij de gemeente en de politie zijn er meerdere meldingen binnengekomen van problemen in de afgelopen twee jaar. De gemeente zegt ook actie te hebben ondernomen. “Naast extra handhaving en inzet van de politie is hiervoor onder meer ook mediation ingezet. Vooralsnog heeft dit niet geleid tot het gewenste resultaat”, aldus een woordvoerder.