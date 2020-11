Niet eerder was het op 2 november zo warm als vandaag. Om 1.10 uur steeg de temperatuur op het landelijke KNMI-meetpunt in De Bilt naar 17,5 graden: een record, meldt Weer.nl.

Het vorige warmterecord stamde van zes jaar geleden, op 2 november 2014 werd het 17,4 graden. Al snel werd vandaag duidelijk dat dat record niet lang meer zou standhouden. Meteen om middernacht was het al 17,3 graden en een uur later werd het datum-warmterecord dus verbroken.

Lees ook: November gaat dit jaar ‘uitzonderlijk warm’ van start: ‘Moeiteloos zonder jas naar buiten’

Rond 7.00 uur was het kwik in De Bilt gestegen naar 18,5 graden en daarmee kende Nederland een ongekend warme novembernacht. In het Noord-Hollandse Berkhout steeg de temperatuur midden in de nacht zelfs tot 19,1 graden. Het absolute warmterecord wordt later vandaag mogelijk nog verbroken: dan moet het ergens in Nederland wel warmer dan 20,3 graden worden.

Elfde record dit jaar

Het nieuwe datum-warmterecord is niet de eerste van dit jaar. Op 31 januari, 16 februari, 5, 6 en 8 april, 8, 9 en 11 augustus, 15 september en 21 oktober was het ook al recordwarm op het landelijke weerstation in De Bilt. Met vandaag erbij staat de teller voor 2020 inmiddels op elf.

Het warme weer is te danken aan de diepe zuid tot zuidwestelijke stroming waar we inzitten. Door het grote verschil in luchtdruk tussen het noordwesten en zuidoosten staat er veel wind, die warmte vanaf de Azoren en Zuidwest-Europa in hoog tempo onze kant op stuurt. Dat begon gisteren en afgelopen nacht werd het dus alleen maar warmer.

Lees ook: Oktober 2020: meer regen, minder zon, maar tóch warmer dan normaal

Vanmiddag koeler

Vanmiddag trekt er een koufront over het land, wat lokaal gepaard gaat met zware windstoten en soms felle buien. Achter dit koufront wordt een stuk minder zachte lucht aangevoerd waardoor de temperatuur later vandaag zakt tot een graad of 12.

De komende dagen blijven de temperaturen op dat lagere niveau. Verder wordt het een stuk rustiger omdat een hogedrukgebied in de buurt komt. Hierdoor kunnen we meer zon verwachten, maar ook koudere nachten en mist in de nacht en vroege ochtend.

Beeld: Unsplash