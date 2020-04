Nieuw seizoen Formule 1 start mogelijk in juli zonder publiek

Als het aan de organisatie ligt, start het nieuwe seizoen van de Formule 1 op 5 juli in Oostenrijk. Vanwege de coronacrisis zal de race zonder publiek worden gereden.

Het doel is om dit jaar nog vijftien tot achttien Grands Prix te verrijden, laat organisator FOM (Formula One Management) weten.

Zonder publiek

Het Formule 1-circus zou na een aantal wedstrijden in juli, augustus en begin september in Europa zich verplaatsen naar Azië en daarna naar Amerika. De laatste wedstrijd van het jaar moet de GP van Abu Dhabi zijn, ergens in december. De eerste wedstrijden zullen in ieder geval zonder publiek moeten worden gehouden.