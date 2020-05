Arie vindt nestje roodborstjes achter zijn bumper: 'Paar honderd kilometer mee gereden'

Uit alle macht probeerde Arie Smits uit Zelhem te voorkomen dat zijn auto zou veranderen in een vogelnestje, maar tevergeefs. Na verschillende keren een beginnend nestje uit zijn bumper gehaald te hebben, weet een roodborstje ongezien toch eieren te leggen achter de nummerplaat. Gevolg: vijf jonge vogeltjes achter de bumper.

“Ik zag op een gegeven moment een blaadje tegen de koeler van de auto aanzitten”, vertelt Arie. “Die heb ik toen weggehaald en een paar dagen later zaten er ineens weer bladeren en stokjes achter.” Al snel beseft Arie zich dat het weleens een beginnend vogelnestje kon zijn. In de hoop de vogel te ontmoedigen haalt hij wederom de bladeren en takken weg.

Vijf roodborstjes

Na enkele onoplettende dagen, waarin Arie en zijn vrouw gewoon met de auto rondrijden, merkt Arie dat het het roodborstje toch gelukt is om een nestje in zijn bumper te maken. “Ik zag ineens vijf eieren liggen”, vertelt Arie enthousiast. “Afgelopen week zijn de eieren uitgekomen en als ik dan terug reken, moeten de eieren er al gelegen hebben terwijl wij nog in de auto reden. We rijden nu tijdens corona niet vaak, maar in die dagen toevallig toch wel een paar honderd kilometer.”

Gelukkig heeft het de eieren niets gedaan en zag Arie afgelopen vrijdag vijf levende roodborstjes tjilpen. “We hebben verschillende experts gebeld met de vraag of we het nestje uit de auto konden halen, maar dan zou moedervogel haar nestje niet meer herkennen.”

Auto staat nu weken stil voor de vogeltjes

Dus besluiten Arie en zijn vrouw de wagen op de oprit te laten staan. “We hebben gelukkig nog een tweede auto. Dus we wachten nu gewoon totdat de vogels uitvliegen. Dat kan wel nog enkele weken duren”, besluit Arie lachend.