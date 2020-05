Babyolifantje zet eerste stapjes in buitenverblijf Artis

Daar is hij dan: het maandag in dierentuin Artis geboren olifantje in volle glorie. Het kalfje mocht vrijdag voor het eerst, samen met zijn moeder Thong Tai, het buitenverblijf verkennen.

Een beetje spannend vond het babyolifantje het wel, want hij bleef veilig dicht in de buurt van moederlief. Het kalfje werd maandagavond tijdens een ware bliksembevalling geboren: binnen één minuut plofte hij op aard. Zo snel zelfs dat verzorgers te laat waren om de bevalling met eigen ogen te zien.

Het kalfje is met alles rap, zo bleek, want hij stond een kwartier later al op vier poten en dronk binnen een paar uurtjes zijn eerste moedermelk.

Vijfde kalfje voor moeder

Het is de eerste keer in drie jaar dat Artis weer een mannetjesolifantje mag verwelkomen. Voor de 31-jarige moeder Thong Tai, de matriarch van de kudde Aziatische olifanten, was het haar vijfde kalf. De kudde Aziatische olifanten in de Amsterdamse dierentuin bestaat nu uit vijf olifanten: moeder Thong Tai, vader Nikolai, twee dochters en nu dus ook een zoon.

De 27-jarige Nikolai is de vader van wel meer olifantjes: in het kader van het Europese fokprogramma van de Aziatische olifant reist hij langs dierentuinen om dames te bezwangeren. En met succes, hij heeft inmiddels al voor zestien kalfjes gezorgd. Hij werd dan ook meerdere keren naar Artis gehaald om zijn geluk te beproeven met Thong Tai.

Mensen die Artis’ nieuwe aanwinst in levende lijve willen zien, moeten nog even geduld hebben. De dierentuin is vanwege de coronacrisis op dit moment gesloten maar opent op 1 juni weer de deuren voor bezoekers.