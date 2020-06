Anouck en Ronja willen af van nekklem na dood vader: ‘Hij had niks strafbaars gedaan’

De gerechtelijke uitspraken zeggen iets anders. Toch zijn Anouck en Ronja er nog steeds van overtuigd dat een nekklem van agenten de oorzaak zou zijn geweest van de dood van hun vader Corné Pieterse, inmiddels bijna 13 jaar geleden. Nu het gebruik van dit verdedigingsmiddel van de politie opnieuw ter discussie staat, scharen zij zich helemaal achter een mogelijk verbod.

In navolging op de protesten tegen racisme en politiegeweld wil D66 een verbod instellen op het gebruik van de nekklem. Anouck is daar groot voorstander van. “Laat ze tasers gebruiken, of iets anders wat niet dodelijk is. Mijn vader had niets strafbaars gedaan.”

Verwerking

Hun vader overleed in 2007, maar de dochters hebben zijn dood nooit helemaal kunnen verwerken. Het is iedere keer weer lastig voor de zussen Anouck en Ronja om geconfronteerd te worden met nieuwsverhalen over politiegeweld. “Dat rijt de wond iedere keer weer open”, vertelt Ronja.

Op 23 augustus 2007 rond acht uur ’s avonds kwamen agenten in actie tegen Corné. Hij zorgde voor overlast en maakte een verwarde indruk. “Hij is op een bankje gaan zitten en na een tijdje fietste een agent langs om te kijken hoe het met hem ging”, vertelt Anouck. “Toen maakte hij nog steeds een verwarde indruk, hij praatte tegen zichzelf. Daarom heeft de agente toen assistentie opgeroepen.”

Amfetamine

Een politiebus met vier agenten komt aangereden. waarop Corné wegloopt, aldus Anouck. “Hij liep weg, maar werd aan zijn rugzak naar beneden getrokken. Hij kwam in ademnood en begon tegen te spartelen.” Niet veel later overlijdt Corné. Volgens onderzoek was een duidelijke doodsoorzaak niet vast te stellen, maar een overdosis amfetamine zou waarschijnlijk de doorslaggevende reden zijn geweest.

Nekklem gebruikt

Toch vermoeden de dochters na al die jaren nog steeds dat de nekklem heeft bijgedragen aan de dood van Corné. Zelfs nadat uit verschillende rechtszaken het tegendeel bleek. Eén van de getuigen is er stellig van overtuigd dat een nekklem werd gebruikt. Dat staat ook in het politiedossier, zo lazen de dochters op uitnodiging van het Openbaar Ministerie (OM).

Het sterkte de dochters in hun overtuiging. Een kopie van het dossier kregen de dochters echter nooit. De zaak was inmiddels verjaard en de privacy van de agenten en getuigen moet beschermd worden, aldus het OM. “Maar eerder konden we door onze jonge leeftijd niets doen”, betreurt Ronja, die ten tijde van de dood van haar vader 14 jaar was.