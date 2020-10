Man neergestoken bij verkoop van zijn Mercedes, daders gaan er met de auto vandoor

Een 39-jarige man is donderdagmiddag in Amsterdam neergestoken toen hij zijn Mercedes SUV wilde verkopen. Hij had online een afspraak voor de verkoop gemaakt in Lauernessestraat. Daar aangekomen werd hij neergestoken en bestolen van zijn auto, aldus de politie.

De politie kreeg om 17:00 uur een melding van iemand die zou zijn neergestoken op de Lauernessestraat. De ter plaatse gekomen agenten troffen inderdaad een zwaargewonde man aan. Hij kon nog net tegen de agenten vertellen dat hij zijn auto zou gaan verkopen, maar in plaats daarvan werd neergestoken.

Het slachtoffer is direct daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt twee verdachten en de gestolen zwarte Mercedes SUV GLE-Klasse met kenteken ZD-091-D.

❗️Deze zwarte Mercedes SUV GLE-Klasse met het kenteken ZD-091-D ergens gezien? Neem dan direct contact op met de politie. De eigenaar van de auto wilde hem vanmiddag op de Lauernessestraat verkopen, maar werd in plaats daarvan neergestoken en bestolen: https://t.co/TqW0OWUJyk. pic.twitter.com/Cme259ERmz — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) October 15, 2020

