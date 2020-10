Man hoort eigen auto wegrijden, politie gaat er met 200 km/u achteraan

Het is de nachtmerrie van iedere autoliefhebber: horen hoe iemand anders er vandoor gaat in jouw gekoesterde bolide. Het overkwam vannacht een man uit Maassluis. Hij belde direct de politie, waarop de achtervolging werd ingezet. Op snelheden tot boven de 200 kilometer per uur.

Volgens politie Schiedam hoorde de Maassluizer zijn auto om 23:15 uur wegrijden terwijl hij thuis op de bank zat. Hij belde de politie, die er direct een ‘bericht voor alle wagens’ uitstuurde. Al snel spotte een politie-eenheid de gestolen auto op de A20 ter hoogte van knooppunt Kethelplein.

Hoge snelheid

De achtervolging werd direct ingezet richting Delft, maar de verdachte keerde om, om daarna via Rotterdam richting Gouda te koersen. Volgens politie Schiedam ging de achtervolging op hoge snelheid: de 200 kilometer per uur werd minstens één keer overschreden.

Uiteindelijk kon de verdachte worden klemgereden ter hoogte van Moordrecht. De verdachte zal worden vervolgd voor diefstal en kreeg meerdere bekeuringen voor diverse verkeersovertredingen. Uiteraard mocht hij ook zijn rijbewijs inleveren. De eigenaar van de gestolen auto is ingelicht.

Beeld: politie Schiedam