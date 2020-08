Neergeschoten Amsterdamse rapper laat van zich horen in video: 'Ongeluk zit in een klein hoekje'

De 23-jarige Danzel S. uit Holendrecht, die vorige week werd neergeschoten op de Vechtstraat in Amsterdam, heeft voor eerst sinds de schietpartij van zich laten horen. In een video op Instagram zegt de man “niet zo fout” bezig te zijn geweest, terwijl hij zijn schotwonden laat zien.

Volgens S., die ook wel bekend staat al rapper Bigidagoe, zit “een ongeluk in een klein hoekje”. “Ik praat het allemaal niet goed, maar zo fout ben ik ook weer niet bezig geweest”, zegt de rapper. “Ik ben gewoon een jongen die muziek maakt en ik ga muziek blijven maken. Sommige mensen zullen dat niet leuk vinden, maar jammer dan. ”

‘Ik hou zelfs van mijn haters’

De rapper laat zich dan ook niet zomaar uit het veld slaan. “Jullie kunnen me schieten, jullie kunnen me zwartmaken, jullie kunnen doen wat jullie willen. Maar jullie kunnen me niet breken. Ik hou van mijn moeder, ik hou van mijn fans, ik hou zelfs van mijn haters.”

Lees ook: Buurtbewoners beschoten woning Amsterdam willen actie van burgemeester Halsema

De Vechtstraat in Amsterdam werd vorige week opgeschrikt door twee schietpartijen in twee dagen tijd. Twee mannen, waaronder Danzel S., raakten daarbij gewond. Een dag na de schietpartijen, in de nacht van woensdag op donderdag, werd ook een woning aan de Nieuwersluishof onder vuur genomen. Het blijkt later te gaan om de woning van de moeder van de 23-jarige rapper.

S. heeft in zijn video geen goed woord over voor de sluiting van de woning van zijn moeder. “Waar moet mijn moeder dan zijn? Waar moet ik zijn? Ze geven me zelfs een verbod om bij mijn vriendin te zijn”, vertelt S. “Maarja, het is wat het is.”

https://www.instagram.com/tv/CEjQb5cAgLe/