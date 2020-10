De Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (NFK) wil dat het Rode Kruis en Defensie worden ingezet om speciale coronaziekenhuizen op te zetten. Zo moet worden voorkomen dat de reguliere zorg wordt afgeschaald.

“Als je de coronazorg uit het ziekenhuis haalt, ontlast je de reguliere zorg”, legt Irene Dingemans van het NFK uit bij Hart van Nederland. “Dan is er ruimte voor specialisten om die belangrijke controles en operaties te kunnen blijven doen.”

Centraal coördineren

Door de zorg voor coronapatiënten centraal te coördineren kan het zorgpersoneel in de tachtig algemene ziekenhuizen in Nederland zich focussen op alle andere zorg. “Er zit een klein stukje ruimte in dat we nog kunnen gebruiken. Alles is meegenomen”, aldus Dingemans.

Iemand die zich grote zorgen maakt over de dreigende afschaling in de reguliere zorg is Dick Plomp. Deze zomer zijn bij hem vijf tumoren verwijderd. “Ik moet nu heel regelmatig gecontroleerd worden op uitzaaiingen waarvan ik weet dat die gaan komen”, vertelt de Utrechter. “Als die te laat worden ontdekt dan ben ik meteen uitbehandeld.”

‘Gemiste scan onacceptabel’

Dick staat nog vol in het leven. Hij ziet zichzelf als hoeksteen en rots in de branding voor zijn gezin. “Ik wil mijn kinderen graag nog zien trouwen, wil er ook graag zijn voor mijn kleinkinderen.” Hij weet dat hij een kortere levensverwachting heeft, maar het is voor hem onacceptabel als hij door een gemiste scan direct uitbehandeld zou zijn.

Het Rode Kruis geeft aan dat ze op de hoogte zijn van de oproep van het NFK. Een woordvoerder benadrukt dat de organisatie klaarstaat op het moment dat ze worden opgeroepen. Ze hebben ook de kennis en ervaring in huis die nodig is. Die oproep moet echter wel van de overheid komen.