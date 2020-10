De zestien burgemeesters van Zuid-Limburg trekken samen met hun Duitse en Belgische collega’s op in de strijd tegen het coronavirus. Nog steeds doen veel bewoners uit de grensgebieden hun boodschappen over de grens, terwijl iedereen oproept om alleen noodzakelijke reizen naar het buitenland te maken.

Voorzitter Annemarie Penn-te Strake van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg laat aan Hart van Nederland weten dat de burgemeesters in de grensstreek een toolkit hebben gekregen. “Daarmee kunnen we aan grensoverschrijdende communicatie te doen. Denk aan: samen een filmpje, of banieren over de grenzen in meerdere talen. We moeten als burgemeesters gezamenlijk opstaan, en zeggen: ‘Beste mensen, of je nou Belg, Nederlander of Duitser bent, gedraag je naar de regels van het land.’ Als we dát samen uitstralen, maakt dat de boodschap sterker.”

“Ik snap het niet. Ik kom gewoon lekker mijn kippetje halen en daar ga ik dadelijk lekker van genieten”, zegt een Nederlandse grensoversteker. “Het blijft een lastige zaak natuurlijk”, zegt een ander die net over de grens zijn boodschappen heeft gedaan. “Ik denk niet dat je dit helemaal kunt indammen, behalve als je overal de grenzen dicht gaat gooien.”

Grensoverschrijdend winkelen

Voor Nederlanders is België momenteel code oranje (alleen noodzakelijke reizen), maar Duitsland valt nog onder code geel. Voor veel Venlonaren reden om te tanken en boodschappen te doen in Nettetal, net over de grens. Maar daar zit niet iedereen op de Nederlandse invasie te wachten. “De burgemeesters in Duitsland hebben er op aangedrongen dat zo min mogelijk Nederlanders de grens over gaan. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het toenemend aantal besmettingen in Duitsland”, legt Penn-te Strake uit.

Penn-te Strake, zelf burgemeester van Maastricht, laat weten dat het grensverkeer op rijkswegen de afgelopen weken flink is afgenomen. Maar helemaal verdwijnen zal het niet snel. “Een deel van de mensen in het oosten van de provincie vindt het heel normaal om in Duitsland naar de Lidl te gaan. Aan de westkant winkelen mensen in België. En andersom komen Belgen en Duitsers ook hierheen voor hun boodschappen. Dat is heel moeilijk om af te leren, want zo doen ze dat al jaren.”