'Nederlanders vinden politie niet racistisch'

Vier op de vijf Nederlanders vinden de politie niet racistisch. Dat blijkt uit onderzoek van Wat vindt Nederland onder 4000 mensen. Dat druist in tegen de opvatting van verschillende actiegroepen. Volgens hen is er namelijk wel degelijk sprake van racisme bij de Nederlandse politie. De Rotterdamse politie ontving hierover afgelopen week nog een dreigbrief.

Na het ontvangen van de dreigbrief lichtte politiechef Fred Westerbeke gelijk zijn medewerkers in. In de mail die hij aan zijn personeel schrijft, staat volgens De Telegraaf, die de mail heeft ingezien: “Ik ervaar het gevoel van onder een vergrootglas zitten, waarbij de buitenwereld heel snel een oordeel velt over incidenten, groot of klein.”

Na de incidenten in Amerika en het oplaaiende debat onder andere in Nederland, zegt de politie op eieren te lopen. 70 procent van de Nederlanders is het hier niet mee eens en vindt dat de politie ‘gewoon’ moet blijven handhaven. Ze moeten zich volgens de respondenten niet voorzichtiger opstellen.

Politiek

Daarnaast is een ruime meerderheid van de bevolking bang dat de discussie over racisme en politiegeweld alleen maar zal leiden tot nog meer spanningen en tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen. Iets waar politiek Den Haag zich ook mee moet bemoeien, vinden zij.

Volgens zo’n 60 procent van de Nederlanders moeten politici veel meer hun vertrouwen in politieagenten uitspreken.