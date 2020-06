Hoesten en een loopneus? Kwart Nederlanders gaat gewoon naar buiten bij milde coronaklachten

Bijna een kwart van de Nederlanders (23 procent) zegt bij milde coronaklachten gewoon de dagelijkse dingen te blijven doen, zoals naar buiten of naar de winkel gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Wat Vindt Nederland.

Aan de enquête deden ruim 5000 mensen mee. Van hen zegt 36 procent thuis te blijven tot de klachten over zijn en 34 procent laat zich testen op het coronavirus, ook bij lichte klachten.

‘Scherp blijven’

Nu het aantal besmettingen en doden door het virus in rap tempo afnemen, willen mensen weer vaker eropuit. Maar het blijft volgens de GGD noodzakelijk om scherp te blijven. “Iedere besmetting, ook met milde klachten, kan leiden tot een uitbraak waarin verschillende mensen wel heftige klachten krijgen en op de intensive care komen”, aldus Sjaak de Gouw namens de GGD Hollands Midden.

“Dus iedereen die besmettelijk is en buiten komt, is er één te veel. Dat kan echt leiden tot grote uitbraken, die we de afgelopen maanden hebben gezien.”

Oorlog met virus

Het blijft dus belangrijk om je bij milde coronaklachten te laten testen, of thuis te blijven. “We zijn in oorlog met het virus. En dan moet je gewoon weten waar iedere soldaat van de tegenstander is. Omdat je dan heel goed in beeld kunt krijgen waar je kunt versoepelen en waar je maatregelen moet nemen. Dus daarom is testen echt één van de belangrijkste dingen”, aldus De Gouw.

