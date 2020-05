Masturbatiepiek in Nederland: we masturberen vaker vanwege lockdown

De ‘intelligente lockdown’ vanwege het coronavirus heeft een duidelijke invloed op ons seksleven. Nederlanders masturberen beduidend vaker en we hebben ook meer behoefte aan experimenten met nieuwe locaties, standjes en speeltjes.

Erotiek retailer EDC Retail heeft onderzoek gedaan naar onze veranderde behoeften tijdens de coronacrisis. Ruim 1400 mensen zijn ondervraagd: vrijgezellen en mensen met een relatie, zowel met als zonder kinderen.

Een ruime meerderheid (61 procent) geeft aan meer zin in seks te hebben sinds de ‘intelligente’ lockdown. Voor degenen die thuis zitten met kinderen is privacy geenszins een spelbreker: liefst 85 procent van die groep geeft aan nog gewoon zin te hebben in seks. Dat terwijl 45 procent bang is om betrapt te worden door hun kroost.

Nieuwe standjes

Seks gebeurt overigens niet alleen op de bekende, vertrouwde plekken. De lockdown maakt de behoefte aan meer afwisseling duidelijk groter. Een kwart van de respondenten probeert nieuwe locaties uit, zoals in de tuin en op het bureau. Ook is er behoefte aan nieuwe standjes.

Seksuologe Talitha Rodenhuis heeft daar wel een verklaring voor: “Voor stelletjes kan deze isolatie een goed moment zijn om aan hun relatie te werken. We zitten nu immers meer op elkaars lip. Misschien kom je er nu wel achter dat er verbetering nodig is en seks kan een manier zijn om dat in gang te zetten. Ook door te experimenteren kun je je relatie nieuw leven inblazen.”

Masturberen: vijf keer in de week

Van de ondervraagde vrijgezellen zegt 85 procent nu vaker te masturberen dan vóór de lockdown. Toen was het gemiddelde drie keer per week, nu is dat maar liefst vijf keer per week.

Nederlanders met een relatie masturberen ook vaker. Van hen geeft 39 procent aan nu meer te masturberen dan voorheen. Als voornaamste redenen voor de masturbatiepiek noemen de vrijgezellen en stelletjes tijd en verveling.

Seksuologe Rodenhuis denkt dat er meer meespeelt: “Masturbatie dient voor velen ook als uitlaatklep voor de spanning en stress die mensen nu vaker ervaren. En omdat het niet meer mogelijk is om op fysieke dates te gaan, is het aannemelijk dat singles hun seksuele behoeften nu zelf moeten bevredigen.”