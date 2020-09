Nederlanders irriteren zich het meest aan de eetgeluiden van anderen

Smakken, kauwen of bijten. Een meerderheid van de Nederlanders (51 procent) die zegt te lijden aan misofonie vindt de eetgeluiden van anderen het meest irritant. De geluiden worden over het algemeen als nog storender ervaren dan bijvoorbeeld snurken, niezen of kuchen.

Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder bijna 2800 mensen. Misofonie is een aandoening waarbij je heftige emoties ervaart bij het horen van bepaalde geluiden. De emoties zijn in sommige gevallen zo heftig dat mensen bij het horen van de geluiden minder goed functioneren of de geluiden zelfs gaan vermijden. Misofonie betekent dan ook letterlijk ‘haat tegen geluid’.

Nobelprijs

Damiaan Denys van Amsterdam UMC en UvA won vrijdag de LG Nobelprijs voor zijn onderzoek naar de aandoening. Zo’n tien jaar geleden kwam de hoogleraar psychiatrie voor het eerst een vrouw tegen die erg boos kon worden als er iemand niesde. Later sprak hij met een vrouw die haar man wilde wurgen, vanwege het feit dat hij ademhaalde in bed. Het leidde tot het vaststellen van een nieuwe aandoening: misofonie. Inmiddels zijn er alleen in het Amsterdam UMC al duizenden mensen voor behandeld.

Ruim driekwart van de Nederlanders (77 procent) zegt geen last te hebben van misofonie. Van de mensen die wel gefrustreerd raken door de geluiden van anderen (18 procent), stoort iets meer dan de helft (51 procent) zich aan eetgeluiden, zoals smakken, kauwen of bijten. Een op de vijf krijgt hartkloppingen als ze iemand horen snurken of zelfs alleen maar horen ademhalen.

Iets meer dan tien procent (12 procent) krijgt de kriebels van herhalende geluiden, zoals tikken, klikken of piepende schoenen.

