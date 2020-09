Prijs voor onderzoek naar misofonie: woede om het geluid van smakken of snurken

Krijg je ook moordneigingen van kleine geluidjes van andere mensen, zoals slurpen, snurken of smakken? Dan heb je misschien wel misofonie. Damiaan Denys van Amsterdam UMC en UvA won de Ig Nobelprijs voor zijn onderzoek naar de aandoening.

Zo’n tien jaar geleden kwam de hoogleraar psychiatrie voor het eerst een vrouw tegen die erg boos kon worden als er iemand niesde. Later sprak hij met een vrouw die haar man wilde wurgen, vanwege het feit dat hij ademhaalde in bed.

Lees ook: Grootste snurker van Nederland maakt evenveel herrie als voorbijrazende trein

Deze gevallen zetten de Belgische hoogleraar aan het denken. Het leidde tot het vaststellen van een nieuwe aandoening, die de al bestaande naam misofonie mee kreeg. Inmiddels zijn er alleen in het Amsterdam UMC al duizenden mensen voor behandeld.

Serieuze parodie

De Ig Nobelprijs is een parodie op de echte Nobelprijs. Hij gaat naar wetenschappers die opvallende onderzoeken doen. Naar zaken waar je om kunt lachen, maar die je ook aan het denken zetten.

“Het is een lach met de wetenschap, en ook een beetje met ons onderzoek”, vertelt Denys in een filmpje van het ziekenhuis. “Maar we hebben hem toch aangenomen, omdat we denken dat het belangrijk is dat deze aandoening in de aandacht komt.”

Lees ook: Man richt pistool op motorbestuurder vanwege herrie

Andere winnaars dit jaar onderzochten onder meer de vorm van trillende wormen en een methode om narcisten te herkennen aan hun wenkbrauwen.