Nederland zit massaal voor de buis met oud en nieuw

Door de coronamaatregelen mogen mensen maximaal met twee volwassen gasten oud en nieuw vieren, dus groot feest wordt het niet, maar wat gaan Nederlanders dan wél doen dit jaar? Filmpje pakken? Spelletje doen? De koffer in?

Wij vroegen aan ons Hart van Nederland-panel, deze keer bestaande uit 4.246 deelnemers, wat ze met oud en nieuw gaan doen en maar liefst 59 procent zegt voor de buis te gaan zitten.

Sowieso zet 51 procent geen stap buiten de deur, maar 19 procent gaat wel op bezoek bij vrienden of familie. 11 procent gaat toch de straat op om het nieuwe jaar in te luiden met de buren en ondanks het vuurwerkverbod wil 6 procent tóch een vuurpijltje de lucht in knallen.

Spelletjes en drinken

De kans is vrij groot dat Mens, erger je niet of Scrabble uit de kast wordt getrokken: twintig procent gaat aan de spelletjes. Negen procent van de deelnemers is voornemens zich een stuk in de fiets te zuipen en zeven procent laat alles aan zich voorbij gaan en gaat vroeg naar bed.

Of het echt romantisch wordt, valt nog maar te bezien. Slechts drie procent is van plan om tussen de lakens nog de nodige activiteiten uit te oefenen in de vorm van de traditionele nieuwjaarswip…