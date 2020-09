Geniet van de zon: laatste zomerse weekend is aangebroken

Als je de kans hebt, probeer dit weekend dan een beetje extra te genieten van het zonnetje. De nazomer loopt op haar eind, vanaf volgende week wordt het guur, nat en winderig.

Dat meldt meteoroloog Dennis Wilt van Weer.nl aan Hart van Nederland. Volgens de weerman is het dit weekend nog heerlijk toeven in de buitenlucht en vormen maandag en dinsdag zelfs de klappers van de week. Dinsdag, nota bene de eerste dag van de astronomische herfst, mag daarbij aangemerkt worden als écht zomerse dag.

De herfst doet haar intrede

Woensdag is het kantelpunt en beginnen de temperaturen met dalen. Naarmate de week vordert, wordt het frisser en steekt er een stevige wind op. Regenbuien spoelen de zomer van 2020 verder weg. De temperatuur zakt daarbij goed onder de twintig graden.

Volgend weekend scheelt het volgens Weer.nl zelfs tien graden met dit weekend. Dankzij een stevige zuidwestenwind mogen we blij zijn als het kwik de 15 graden aantikt. “Het wordt een totaal ander weekend”, aldus Wilt.

De zomer kaapt dus één dagje van de herfst, maar daarna is het najaar toch echt de baas. Weer.nl voorspelt voor de komende twee weken wisselvallig weer en lage temperaturen. Maar tegelijk deelt meteoroloog Wilt ook nog een kleine opsteker: “Ook later in oktober kunnen we nog mooie dagen beleven.”