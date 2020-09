Nog 100 dagen tot kerst, maar in de tuincentra bouwen ze de kerstshows nu al op

De mussen vielen de afgelopen dagen zowat dood van het dak door het hete nazomerweer. En toch worden in tuincentra de eerste kerstshows al opgebouwd. Compleet met nepsneeuw, kerstballen en sneeuwmannen.

Terwijl er buiten druk gezwommen werd, waren medewerkers van de Intratruin in Amersfoort druk met iets anders. “Het klinkt nog ver weg, maar we hebben de tijd nodig om een spetterende show neer te zetten, vertelt Joost Vos, manager van het tuincentrum. “De fanatieke kerstfreaks lopen er nu al op, dus dat zorgt ook voor spreiding.”

Geweldig

Het is pas over honderd dagen feest, maar de eerste klanten reageren nu al opgetogen. “Ik vind het geweldig, het is zó leuk,” vertelt een stralende klant aan Hart van Nederland. Een ander reageert nuchter: “Het is nog best wel vroeg, het is dertig graden nu. Maar het weer slaat straks ook om en dan is het wel gezellig dat je het een beetje vroeg in huis kan halen.”

