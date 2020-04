Branden in Deurnsche Peel en de Meinweg nog lang niet uit, waarom is het zo moeilijk om die te blussen?

Al dagen woeden er grote branden in de Deurnsche Peel in Brabant en in Nationaal Park de Meinweg in Limburg. De branden zijn nog lang niet geblust. Sterker nog, het kan nog wel eens dagen tot weken duren voordat de branden helemaal onder controle zijn. Hoe komt het dat de natuurbranden in deze gebieden zo moeilijk te blussen zijn?

Marthijn Konings, woordvoerder van de brandweer Limburg Noord, zegt dat de droge grond in de Meinweg bij het Limburgse dorp Herkenbosch het grootste probleem is. “Doordat er in Limburg de afgelopen maanden weinig regen is gevallen, is de bovengrond kurkdroog en daardoor heel brandbaar”, zegt hij. “Als door de wind ook nog eens ergens een klein vonkje terecht komt op de droge grond, heb je weer een nieuwe haard.”

Het probleem volgens Konings is dat je vlammen niet altijd met het blote oog kunt zien. “Daarvoor hebben we warmtecamera’s die die hotspots wel kunnen vinden. Dan gaan we naar zo’n hotspot toe en woelen we de grond om om er water bij te krijgen. Dat proces iedere keer duurt heel erg lang.”

Veengrond boosdoener in de Peel

Naast droogte en wind, komt er in de Deurnsche Peel nog een probleem bij. Daar bestaat het gebied namelijk uit veengrond. Waar de grond in de Meinweg hard is, is het gebied bij de Deurnsche Peel juist moerasachtig.

“Voertuigen kunnen niet in het moerasgebied komen, omdat ze dan door de grond heen zakken. Te voet is het ook onbegaanbaar, want ook dan zak je tot je neusvleugels de grond in”, vertelt Ton Driessen, woordvoerder van de brandweer Brabant-Zuidoost. “Het is een loodzware klus om erbij te komen.”

De brand in de Peel is de grootste natuurbrand ooit in Nederland. Een gebied van 800 hectare is al afgebrand, meldde de brandweer donderdag.

Driessen legt uit dat de veengrond deels nat, deels droog is. Het droge veen is brandbaar, en dus trekt het vuur op sommige plekken ook de grond in. Dat veroorzaakt veel rook. Ergens anders komt de brand dan weer boven.

“De grond is een soort turfblok. Vroeger gebruikten ze dat als brandstof voor de kachel. Als het vuur de grond in schiet, is het moeilijk om dat onder controle te krijgen”, zegt Driessen.

Blussen vanuit de lucht en vanaf de grond

Afgelopen dagen zijn in de Deurnsche Peel vier Chinook helikopters ingezet om de bluswerkzaamheden uit te voeren. Die zijn woensdag vertrokken naar de Meinweg in Limburg.

“Die helikopters waren in de Peel ingezet omdat het veengebied zo ontoegankelijk is en brandweerwagens niet dicht genoeg bij de brandhaarden konden komen. Nu is de nood hoog in Limburg, dus moeten wij gaan schakelen naar blussen vanaf de grond”, zegt Diessen.

Door het gebied worden lange slangen gelegd om het water het gebied in te krijgen. Als de brandweer dan nog niet bij het vuur kan komen of als de veenbrand wat dieper in de grond zit, laten ze het vuur uitbranden. Diessen sluit niet uit dat ze de helikopters weer gaan inzetten zodra ze weer beschikbaar zijn.

Een marathon voor brandweerlieden

Diessen zegt dat het blussen van deze brand een ‘marathon’ is voor brandweerlieden. “Ze moeten met materialen sjouwen in een lastig begaanbaar gebied. Daarbij krijgen ze het met hun beschermde kleding al snel warm in deze temperaturen.”

De woordvoerder is wel blij dat brandweerlieden veel afgelost worden en worden geholpen door andere regio’s. “Dan kunnen we even een korte adempauze houden, want dat is wel nodig.”