Rijschoolhouder Marcel gaat weer motorrijles geven, maar mag dat wel?

Rijschoolhouder Marcel Nieuwland uit Winschoten gaat vandaag de weg weer op. Nog niet in de auto, maar hij gaat wel weer motorrijles geven. Of dat mag, dat is niet helemaal duidelijk.

“Ik ben niet over een nacht ijs gegaan. Mijn advocaat heeft hiernaar gekeken. In principe zou dit moeten kunnen”, zegt Marcel. Hij vindt het raar dat hij geen lessen meer mag geven. Op de motor houd je voldoende afstand, vindt Marcel. “Het is onterecht dat auto- en motorrijlessen over één kam worden geschoren. Daar moet echt een uitzondering in worden gemaakt.”

De Veiligheidsregio Groningen laat tegenover Hart van Nederland weten dat zij de motorrijlessen toestaan. “Elke regio heeft zijn eigen noodverordening. Groningen vaart hierin dus zijn eigen koers”, aldus de woordvoerder. De regio’s zijn zelf verantwoordelijk voor de noodverordeningen die ze hebben opgesteld op basis van de landelijke coronamaatregelen.

In tegen landelijk beleid

Een woordvoerder van minister Cora van Nieuwenhuizen geeft aan dat zij het verzoek bij de Veiligheidsregio hebben neergelegd “om de regels te handhaven.” “Ze gaan in tegen het landelijk beleid. Namelijk dat alle lessen verboden zijn.”

Minister Nieuwenhuizen van Infrastructuur liet vrijdag aan Hart van Nederland weten dat motorrijles geven nog niet is toegestaan. Wel staat dit bovenaan het lijstje staan om weer te gaan opstarten. Wanneer dat zal zijn, is nog niet bekend.

‘Bevrijdingsdag’

Het duurt nog even, maar voor Marcel is het vandaag al ‘Bevrijdingsdag’, zo zegt hij zelf. “We staan nu een maand stil. Ik heb zestien man in dienst en ik heb nu een verliespost van 11.000 euro per maand. Het staat hier echt in brand.”

Met de belangstelling voor de lessen zit het ook wel goed. De afgelopen tijd kwamen er nog tientallen nieuwe aanmeldingen binnen voor motorrijlessen. “Het is morgen meteen volle bak. Dat is een supergevoel, ik heb er zo’n zin in.”

De minister ziet ook dat instructeurs geen contactberoep hebben. “We hebben ervoor gekozen om alle rijlessen te verbieden in het kader van eenduidigheid. De boodschap was: blijf thuis. Dan past het niet om motorrijlessen te nemen.”