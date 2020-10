Studente krijgt escorte van motoragent in onveilig Lunetten: 'Dit stuk is heel donker, hier hoort niemand je'

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag weer een grote zoekactie gehouden in de Utrechtse wijk Lunetten, waar al langer een vrouwenbelager rondloopt. De nog onbekende man viel vorige maand twee keer vrouwen lastig in het Beatrixpark.

Een studente pedagogiek fietste langs het park alleen terug naar huis in Lunetten, maar kreeg voor het laatste stuk een escorte van een motoragent, vertelt ze aan Hart van Nederland. “Ik was in de wijk Wittevrouwen bij een vriendin, maar moest toch alleen op de fiets naar huis. Ik had haar wel mijn live locatie gestuurd, zodat ze me in de gaten kon houden.”

“Toen ik de heli’s zag vliegen, dacht ik al: ze zullen wel weer bezig zijn. Ik was nog met die vriendin aan het appen, toen ik werd gestopt door die motoragent. Ik dacht eerst nog even dat het was om het appen tijdens het fietsen. Maar hij is toen de laatste 800 meter met mij meegereden. Heel fijn, want het is echt niet veilig.”

Alleen naar huis

Volgens de Utrechtse bleef de agent plekken aanwijzen die onveilig waren. “Hij zei: ‘dit stuk is heel donker, hier hoort niemand je’. Het was heel lief. Maar ja, je moet ‘s avonds toch soms de deur uit. Ik werk sommige dagen tot 23.00 uur in het centrum, collega’s gaan met de auto de andere kant op, dus dan moet ik wel alleen naar huis fietsen.”

De studente laat weten dat de loslopende belager een grote impact heeft. Iedere keer als ze de deur uitgaat houdt ze er rekening mee. “Ik laat meestal iemand weten hoe laat ik thuis ben. En ik moet van mijn moeder een persoonlijk alarm kopen, daarbij trek je een pinnetje eruit en dan maakt het een hoop lawaai. Die dingen kosten een tientje, dus dat ga ik maar doen.”

Niemand aangetroffen

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er in de nacht van dinsdag op woensdag geen strafbare feiten zijn gepleegd in het Beatrixpark. “Twee vrouwen hebben daar een man gezien die aan het signalement voldeed. Wij nemen elke melding serieus, dus zijn een grote zoekactie gestart.” Agenten, een politieheli en politiehonden hebben bijna een uur lang het gebied rond het Beatrixpark uitgekamd, maar er is geen verdachte aangetroffen.