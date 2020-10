Vrouwenbelager slaat opnieuw toe in Utrecht: politie rukt massaal uit

Opnieuw is op het Ravelijnpad in de Utrechtse wijk Lunetten een vrouw van haar fiets getrokken en lastiggevallen. Dit is inmiddels de derde keer in korte tijd dat een vrouw in het park is belaagd door een nog onbekende man.

Agenten, een politieheli en politiehonden hebben bijna een uur lang het gebied rond het Beatrixpark uitgekamd, maar er is geen verdachte aangetroffen.

‘Fiets nooit meer alleen’

Een op een later tijdstip in het park fietsende vrouw is met een politie-escorte naar huis gebracht, twittert ze. “Ik wil je niet bang maken, maar er is wederom een incident geweest. Je fietst niet alleen naar huis, ik rijd met je mee met de motor. En de komende tijd fiets je NOOIT meer alleen meisje”, zei de agent tegen haar.

Beeld: Koen Laureij