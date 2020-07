Mondkapje wordt verplicht op drukke plekken in Amsterdam en Rotterdam

Op drukke plekken in Amsterdam en Rotterdam wordt het dragen van een mondkapje verplicht. Het gaat om gebieden waar het krap en druk is en waar andere coronamaatregelen onvoldoende uitwerking hebben gehad.

De mondkapjesplicht is een experiment en komt niet in plaats van de 1,5 meter regel, maar is er een aanvulling op. In Amsterdam wordt de maatregel in fases ingevoerd, te beginnen met op woensdag 5 augustus in het Wallengebied, de winkelstraten in de Kalverstraat en Nieuwendijk en op de markten op Plein ’40-’45 en de Albert Cuypstraat.

Lees ook: Nut of geen nut: meerderheid van Nederlanders wil mondkapjesplicht

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland ziet vooralsnog geen reden de mondkapjesverplichting in te voeren bij inrichtingen waarvoor al landelijke maatregelen gelden, zoals sportscholen, horeca en musea.

Rotterdam

Ook in Rotterdam wordt het dragen van mondkapjes op een aantal drukke plekken verplicht. Het betreft de winkelgebieden in het centrum van Rotterdam (oa Lijnbaan, Meent, Nieuwe Binnenwegplein en Coolsingel), de markten op het Visserijplein, Afrikaanderplein en de Binnenrotte alsmede de overdekte winkelcentra Alexandrium en Zuidplein.

De komende dagen wordt bekeken of dit ook gaat gelden voor de overdekte winkelcentra Keizerswaard en Binnenhof. De maatregel geldt van 06.00 – 22.00 uur. Voor de markten geldt het enkel op marktdagen.

Boete

De regel gaat op woensdag 5 augustus in en geldt voor iedereen vanaf dertien jaar en ouder. Wie zich er niet aan houdt, riskeert een boete. De hoogte daarvan moet nog worden vastgesteld.