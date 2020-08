Mondkapje of niet: we gedragen ons hetzelfde op straat

Mensen die een mondkapje op hebben, houden daardoor niet ineens minder afstand tot andere mensen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

Onderzoekers bestudeerden daarvoor beelden van een winkelstraat in Amsterdam. “We hebben onderzocht hoe mensen met en zonder een masker zich gedragen”, vertelt onderzoeker Marie Rosenkrantz Lindegaard aan Hart van Nederland.

Niet slechter, maar ook niet beter

Voornaamste conclusie is dat mensen die een mondkapje dragen zich niet slechter, maar ook niet beter aan de coronaregels houden dan mensen zonder eentje.

“Wel was het overduidelijk dat mensen bij drukte lang geen anderhalve meter afstand houden op straat. Maar ook hierbij maakte het niet uit of mensen een mondkapje droegen.”

Nieuw onderzoek

De beelden die voor het onderzoek zijn gebruikt, zijn van vóór de verplichte invoering van mondkapjes in onder meer het openbaar vervoer en in sommige straten. “Nu het op sommige plekken voor iedereen verplicht is, verwacht ik niet heel grote verschillen. We zijn inmiddels bezig met een nieuw onderzoek en de resultaten daarvan verwachten we begin september.”

De opzet van het nieuwe onderzoek is precies hetzelfde, laat de onderzoekster weten. Opnieuw worden camerabeelden van winkelstraten bestudeerd. Welke plekken worden gebruikt voor het onderzoek, blijft geheim. Dit zou het onderzoek kunnen beïnvloeden.

We dragen ‘m goed

Veel mensen dragen mondkapjes op de juiste manier, blijkt uit het onderzoek: tachtig procent. “Maar dat zijn dus ook mensen geweest, die bewust een masker opzetten. Nu het verplicht is en iedereen op bepaalde plekken een masker moet dragen, kan dat anders zijn”, zegt Rosenkrantz Lindegaard.

Verder blijkt uit de observaties van de beelden dat mensen minder aan hun gezicht zitten als ze een masker dragen.

‘Zegt niets over effectiviteit mondkapjes’

Het RIVM betaalde deels mee aan het onderzoek en concludeert op basis van de eerste resultaten dat het gebruik van mondkapjes niet tot extra risico’s, maar ook niet tot extra veiligheid op straat lijkt te leiden.

Verder benadrukt het RIVM dat dit onderzoek niets zegt over de effectiviteit van mondkapjes bij het voorkomen van verspreiding van het coronavirus.

Het RIVM is de resultaten van het onderzoek nog aan het bestuderen en kan niet precies zeggen wat er met de uitkomsten wordt gedaan. “De duiding van deze bevindingen moeten door het RIVM nog verder worden uitgewerkt. Daar kunnen we nu nog geen commentaar op geven”, laat een woordvoerder aan Hart van Nederland weten.