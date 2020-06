'Moederbedrijf Blokker wil Hema overnemen'

Blokker-moederbedrijf Mirage Retail Group wil warenhuisconcern HEMA overnemen. Topman Michiel Witteveen van Mirage zegt dat in De Telegraaf. “We hebben afgelopen donderdag een bod uitgebracht bij de schuldeisers. We willen tot een akkoord komen om de schuldenberg te verminderen.”

Witteveen zou volgens de krant tot doel hebben om de schuldenberg van HEMA te verkleinen van de huidige 880 miljoen euro tot tussen de 400 en 500 miljoen euro. Dat moet gebeuren door het wegstrepen van schulden en nieuwe investeringen. “Het is de bedoeling dat iedereen inlevert en dan zijn we ook bereid om zelf geld in te brengen om van Hema weer een gezond bedrijf te maken”, aldus Witteveen. Precieze bedragen noemt hij niet in de krant.

HEMA verkeert in zwaar weer. Door de coronacrisis komt er minder geld binnen, maar de schulden moeten wel worden betaald. Maandag moet een aflossing van ruim 50 miljoen euro gedaan worden. Lukt dat niet, dan raakt eigenaar Marcel Boekhoorn de controle over de winkelketen kwijt. De miljardair is aan het onderhandelen met de schuldeisers. Het merendeel van de schulden is echter opgekocht door hedgefondsen, die niet bereid lijken te zijn schulden weg te strepen zonder zelf de zeggenschap te krijgen over HEMA.

