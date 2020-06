Meerderheid Nederlanders tegen overheidssteun voor HEMA: 'Eigenaar is toch miljardair?!'

De HEMA zit financieel in zwaar weer. Dat is al enige tijd zo, maar de coronacrisis kan de nekslag betekenen voor het bedrijf. De overheid is met een zakenbank in conclaaf om te kijken of de regering de winkelketen te hulp kan schieten, maar uit onderzoek van Wat vindt Nederland blijkt dat Nederlanders dat geen goed idee vinden.

De meerderheid – 60 procent – van de drieduizend deelnemers aan het onderzoek, vindt dat het bedrijf de eigen boontjes maar moet doppen. Veelgehoord argument daarvoor: “De eigenaar van de HEMA (Marcel Boekhoorn, red.) is miljardair, laat hij zelf maar eens wat geld in de Hema stoppen!”

Het feit dat een ander Nederlands winkelboegbeeld, de V&D, niet kon rekenen op staatssteun en failliet is gegaan, zit vele Nederlanders ook nog dwars. “Hema niet ondersteunen. Anders hadden ze dat ook moeten doen bij V&D. Ook een oer-Hollandse bedrijf!”

Is de HEMA nog wel te redden, vragen velen zich hardop af. “Nu geld stoppen in de Hema is geld weggooien, mede omdat de Hema ook niet echt meer van deze tijd is. De rookworst mag wel blijven bestaan, hihi!”

‘Werkeloosheidsuitkeringen zijn nóg duurder’

30 procent van de respondenten vindt dat de HEMA gered moet worden, niet alleen om duizenden banen te redden, maar ook omdat het bijna Nederlands erfgoed is. “Eigen Nederlandse bedrijven moeten sowieso steun kunnen krijgen voor buitenlandse bedrijven”, onderstreept één van de deelnemers. De HEMA failliet laten gaan, dát kost pas geld, aldus meerdere panelleden. “Beter een goede steun dan 10000 werkelozen erbij. Kosten van minimaal rond de €9,500,000 per maand voor werkloosheidsuitkering.”

Leve de tompouce!

En ja, sommigen hebben weer héél andere redenen om te hopen dat de HEMA nog lang zal bestaan… “Alleen al om de heerlijke tompoucen die van hen het lekkerste zijn moet de Hema open blijven!”

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 27.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.