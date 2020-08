Twee homo's in elkaar geslagen in centrum Hengelo: 'Waar halen jullie het gore lef vandaan'

Twee homo’s zijn vrijdagnacht in elkaar geslagen toen ze door het centrum van Hengelo naar huis fietsten. De moeder van een van de jongens is woedend over het incident en roept in een bericht op Facebook getuigen op om zich te melden.

De jongens fietsen van de stad naar huis als ze rond 4.15 uur ter hoogte van de Big Bazar worden lastiggevallen door een groep van zo’n vijf jongens. De jongens beginnen ‘homo’s’ naar de twee vrienden te roepen. Even verderop slaat de groep het tweetal in elkaar.

Laffe honden

“Jullie laffe honden. Waar halen jullie het gore lef vandaan om mijn zoon in elkaar te slaan,” schrijft Mirella, de moeder van een van de slachtoffers, op Facebook. In haar relaas vertelt ze dat haar zoon werd geslagen toen hij zijn vriend te hulp schoot. De groep jongens stapten van hun fiets af en begonnen eerst op de vriend in te slaan. Toen haar zoon hem probeerde te helpen, begonnen de daders ook hem te slaan. Op een foto die de moeder bij het bericht plaatst, is te zien dat zijn gezicht onder het bloed zit.

Volgens Mirella kan haar zoon zich nog weinig herinneren van het voorval, maar hij weet wel dat de jongens rond de twintig jaar oud waren en dat een van hen op een witte scooter reed. De politie onderzoekt de zaak en bekijkt volgens de moeder camerabeelden uit de buurt.

Beeld: Facebook