Moeder van bij straatrace omgekomen Dilan (16): 'Straf van Tahir Ç. is niet eerlijk'

Moeder Luna Shikhou van de 16-jarige Dilan die twee jaar geleden omkwam bij een straatrace op de A59 bij Made is teleurgesteld over de uitspraak tegen dader Tahir Ç. “Voor ons is het een teleurstelling. Ik vind het geen straf.”

Tahir Ç. (20) zat op die bewuste avond van 9 juni 2018 achter het stuur terwijl Dilan bij hem in de auto zat. Wat begon als ‘even een rondje rijden’ veranderde in een straatrace. Verschillende getuigen spraken van gevaarlijke capriolen waarbij vermoedelijk snelheden tot wel 180 kilometer per uur werden gehaald.

De dollemansrit eindigde toen twee van de drie ‘racende’ auto’s elkaar op de snelweg raakten. De klap bleek fataal voor Dilan. Bij het zware ongeluk kwam niet alleen de tiener om het leven, ook de 37-jarige bestuurder van een andere auto, die ook veel te hard reed, overleed.

‘Straf is niet eerlijk’

Tahir Ç. is maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan honderd dagen voorwaardelijk. Omdat hij al tachtig dagen in voorarrest heeft gezeten hoeft hij vooralsnog niet terug de cel in. De bestuurder kreeg ook een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van twee jaar.

“Het gaat nu nog om 240 uur werkstraf, maar twee mensen zijn dood. Ik vind dat niet eerlijk”, reageert Dilans moeder Luna bij Hart van Nederland. “Ik had de eis van het Openbaar Ministerie (twee jaar cel waarvan zes maanden voorwaardelijk, red.) al erg weinig gevonden. Maar ik ben de moeder en ik heb mijn kind verloren. Ik kan niet zeggen hoeveel verdriet en pijn dat doet.”

Bang voor herhaling

Volgens de reclassering zou het voor Tahir Ç. niet goed zijn als hij terug de gevangenis ingaat. Maar daar neemt Luna daar geen genoegen mee. “Maar hoe zit het dan met ons? Ik moet altijd met dat verdriet leven. Ik mis Dilan nog elke dag”, vertelt de moeder geëmotioneerd.

Naast de cel- en taakstraf kreeg de dader ook twee jaar rijontzegging. Te weinig, vindt Luna, die bang is dat de bestuurder opnieuw de fout in zal gaan. “Het zou me niets verbazen als hij weer voor de lol op de snelweg gekke acties gaat doen”, denkt ze. “Ik weet niet of hij er met zo’n straf van gaat leren.”

In shock na uitspraak

De rechtbank stelde dat Tahir Ç. zich in juridische zin niet schuldig heeft gemaakt aan roekeloos rijgedrag. Iets wat voor Luna wél vaststaat. Volgens haar was er dan ook sprake van doodslag. “Als hij met normale snelheden had gereden en een ongeval was onvermijdelijk, dan was er nog een kans dat Dilan nog leefde. Maar omdat hij zo hard reed, ontstond er een gruwelijk ongeluk.”

Dilans moeder vertelt tot slot dat ze in shock was toen ze het vonnis van de rechter aanhoorde. “Het leek wel alsof Dilan vandaag doodging”, zegt ze. “Het gaat hier om levens van mensen, wat zo belangrijk is.”