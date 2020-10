Tahir Ç. (20) uit Oosterhout hoeft niet meer de gevangenis in, nadat hij op de A59 bij Made een zwaar ongeluk veroorzaakte met twee doden. Dat bepaalde de rechtbank in Breda maandag.

De man heeft 80 dagen in de gevangenis gezeten en krijgt nog 100 dagen voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uur. Ook krijgt hij een rijverbod van twee jaar. Tegen de man was twee jaar cel geëist, omdat hij volgens de officier van justitie roekeloos reed. Die sprak van een straatrace tussen drie wagens. De rechtbank vond dat er in juridische zin geen sprake was van roekeloosheid.

Wat op 9 juni 2018 begon als ‘even een rondje rijden’ eindigde met een fatale klap voor de 16-jarige Dilan uit Oosterhout. Het slachtoffer was in de auto gestapt bij de 20-jarige plaatsgenoot Tahir. Ç die in een straatrace terechtkwam. Hierbij werden vermoedelijk snelheden van 180 km per uur werden gehaald. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken gelden nog twee jaar cel waarvan zes maanden voorwaardelijk tegen Tahir.

Gevaarlijke capriolen

Bij het ongeluk kwam niet alleen Dilan om het leven, ook de 37-jarige bestuurder van een andere auto, die ook zo hard reed, moest het met zijn dood bekopen. Verschillende getuigen spraken over de gevaarlijke manier van rijden. Zo werd er rechts ingehaald en bumper aan bumper gereden. Op sommige momenten werden er snelheden gehaald tot boven de 180 kilometer per uur. “Het leek wel of andere auto’s stil stonden”, zei een van de getuigen.

Lees ook: Stille tocht voor Dilan uit Oosterhout

Twee van de drie auto’s die met elkaar aan het ‘racen’ waren, raakten elkaar in de flank. Beiden vlogen ze van de snelweg af. De auto van de 37-jarige werd daarbij gelanceerd over de vangrail en belandde aan de andere kant van de weg die onder de snelweg doorliep.