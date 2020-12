Dit jaar misschien tóch nog een witte kerst, maar niet overal

We krijgen dit jaar misschien toch nog een witte kerst. Mocht het zover komen, dan is de sneeuw echter van korte duur en valt ‘ie lang niet overal. Dat meldt Weer.nl.

De laatste keren dat de kerst in Nederland wit was, was in 2009 en 2010. Toen werd aan de eis voldaan dat op het veld van de boerderij, dichtbij het KNMI in De Bilt, op beide kerstdagen een ononderbroken sneeuwdek van minimaal één centimeter lag. Daarvoor waren er witte kersten in 1981, 1964, 1950, 1940, 1938 en 1906. Veel meer kersten verliepen in ieder geval voor een deel wit.

Om tot winterweer te komen, valt kerst in een bijzondere periode. Zo zijn de beide kerstdagen gemiddeld duidelijk zachter dan de jaarwisseling, die nog geen week later valt. Om de een of andere reden wordt het weer tijdens de kerstdagen vaker dan op andere dagen in dezelfde periode gedomineerd door een depressie bij IJsland. Met bijbehorende zachte zuidwestelijke winden en storingen met wind en bewolking en af en toe ook flink wat regen.

Eerst erg zacht

In de aanloop naar kerst lijkt eerst vooral zachte lucht het te winnen. Maandag (21 december), dinsdag en woensdag kunnen de temperaturen tot tussen 10 en 13 graden oplopen. Verder passeren meerdere lagedrukgebieden, net ten noordwesten van ons land langs naar het noordoosten. Maandag lijkt het daarbij in het hele land een tijdje te regenen. Dinsdag eerst vooral in het zuiden voordat in de avond overal weer regen komt opzetten, en woensdag weer overal.

Op donderdag (kerstavond) is de blik gericht op het westen, waar boven Engeland op de grens van de koude lucht in het noorden en de zachte bij ons een activerend lagedrukgebied opdoemt. Later op de dag trekt het pal over Nederland naar het noordoosten. Het regent even flink, het gaat hard waaien en aan de achterzijde van het lagedrukgebied stroomt in de avond met en naar noordwest draaiende wind koude lucht het land in.

Tweede kerstdag interessant

Tijdens de kerstdagen dringt de koude lucht het land binnen. Vooral in de bovenlucht, op 1500 meter, wordt het misschien wel -7. Er vallen buien, maar het zou ook kunnen gaan hagelen en dieper in het binnenland kan een vlok natte sneeuw vallen. In de nachten komt de temperatuur tijdens opklaringen dichtbij nul. Overdag wordt het ongeveer 5 graden.

Vooral tweede kerstdag is interessant. We zien op de Noordzee dan een langgerekte strook met buien ontstaan die zich via Zeeland en Brabant richting Limburg uitstrekt. Dat is een gebied om in de gaten te houden. Als de neerslag daar lang genoeg duurt, behoorlijk intensief is en de temperaturen flink drukt, zijn dat de plekken waar het langer kan sneeuwen en zomaar even tot een witte wereld zou kunnen komen.

Geen witte kerst, wel lokaal even winters

Een witte kerst krijgen we op die manier officieel niet. Maar een beetje winters kan het regionaal dus wel degelijk zijn. Ook door een beetje rijp op de velden in de vroege ochtend, als het ‘s nachts dichtbij of iets onder nul komt.