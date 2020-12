Nederland blijft thuis tijdens nieuwe lockdown: rustigste ochtendspits sinds september

De ochtendspits van woensdag was de rustigste sinds september. Dat meldt de ANWB aan Hart van Nederland. Volgens de organisatie was de drukte op de wegen vergelijkbaar met de eerste lockdown in het voorjaar.

Sinds dinsdag geldt er een harde lockdown in Nederland. In de strijd tegen de hoge besmettingscijfers hoopt het kabinet met de strenge maatregelen het aantal zogenoemde contactmomenten tussen mensen tot een minimum te beperken.

Dinsdag nog druk

Iedereen wordt daarom opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven en ook vanuit huis te werken. Al was daar dinsdag nog niet zoveel van te merken, sommige Nederlanders besloten tóch in de auto te stappen naar werk.

Ook bij de ANWB zagen ze dat het op de eerste dag van de lockdown nog even wennen was voor automobilisten, vertelt filelezer Robert Vriezen aan Hart van Nederland. “Er was toch nog wel echt een avondspits, met zo’n vijftig tot zestig kilometer file.”

‘Filekaart is stuk’

Maar een dag later is daar duidelijk verandering in gekomen. “De kaart is stuk”, dacht Vriezen toen hij woensdagochtend bijna geen rode streepjes zag. “Op het hoogtepunt stond er zestien kilometer file.”

Daarmee was de spits vanochtend de rustigste sinds september, weet de filelezer. De afgelopen weken werd het ondanks de coronacrisis namelijk steeds drukker op de wegen, merkten ze bij de ANWB.

Aan de toenemende drukte lijkt nu dus voorlopig een einde te zijn gekomen. Volgens Vriezen is het weer net zo rustig als tijdens de eerste lockdown in het voorjaar. “Je ziet echt dat er nu een ongeluk of pechgeval moet zijn, wil er file ontstaan.”

Rustiger in trein

In de trein, die nu alleen nog voor noodzakelijke reizen gepakt mag worden, was dinsdag al een kentering te zien. Volgens de NS waren er toen een kwart minder reizigers dan voor de nieuwe lockdown. De daling zal naar verwachting woensdag doorzetten.

