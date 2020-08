Bij het buitenzwembad in het Gelderse Almen heeft zondagmiddag een groep van twintig jongeren voor overlast gezorgd. Een 18-jarige jongen uit het naburige Eefde werd aangehouden en sloeg daarbij met zijn vuist tegen het hoofd van een agent.

Het zwembadpersoneel probeerde in eerste instantie de problemen met de jongeren zelf op te lossen. Toen dit niet lukte, schakelden zij de hulp van de politie in. Toegesnelde agenten spraken de overlastgevers aan en vroegen om hun persoonsgegevens.

Bekijk ook: Vechtpartij op vlucht van Amsterdam naar Ibiza: ‘Er zijn kinderen hiero’

Geen identiteitsbewijs

Een 19-jarige jongen uit Zutphen had geen identiteitsbewijs bij zich en wilde ook zijn contactgegevens niet geven. De agenten besloten hem daarom aan te houden. Tijdens zijn arrestatie gedroeg hij zich volgens de politie vervelend. De overlastgever stribbelde tegen en wilde niet meewerken. Hierop besloten de agenten om hem in bedwang te houden.

Een de tiener uit Eefde was het daar niet mee eens en beledigde de agenten, waarop die overgingen op arrestatie. Ook deze jongen verzette zich daartegen en de jongen gaf daarbij een agent een vuistslag tegen het hoofd. De agent heeft aangifte gedaan van mishandeling.

Lees ook: Man (18) mept politieman meerdere malen in gezicht bij sussen familieruzie

Familie bij politiebureau

Aan het begin van de avond verzamelden familieleden en vrienden van de jongens zich voor het politiebureau in Zutphen. Ze kwamen verhaal halen over waarom de tieners aangehouden waren. Hierbij blokkeerden ze de weg met een personenauto. Op filmpjes, geplaatst door familie op Facebook, is te zien hoe de sfeer al snel grimmig wordt.

Bij het politiebureau werden uiteindelijk nog eens twee jongens aangehouden omdat ze agenten bleven beledigen. Na verschillende waarschuwingen besloot de politie de groep met behulp van pepperspray en een wapenstok weg te jagen

Beeld uit Facebook-video van familie