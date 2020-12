Ministerie kijkt naar mogelijkheden gestrande Nederlanders in VK

Voor Nederlanders die vanwege de nieuwe variant van het coronavirus het Verenigd Koninkrijk niet uit kunnen, kijkt de regering naar mogelijkheden om ze te helpen. “In het bijzonder voor schrijnende gevallen”, staat in een brief van de ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur), Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Ferd Grapperhaus (Justitie) aan de Tweede Kamer.

Gestrande Nederlanders krijgen het advies een veilig onderkomen te zoeken voor de komende dagen in afwachting van mogelijkheden terug te keren naar hun thuisland. Het is niet duidelijk hoeveel Nederlanders er op dit moment in het VK verblijven.

Lees ook: Chaos bij Nederlandse expats nu Verenigd Koninkrijk compleet wordt afgesloten: ‘Familie moet me missen met kerst’

Verenigd Koninkrijk op slot

Vanwege de mutatie van het coronavirus dat momenteel flink rondgaat in het Verenigd Koninkrijk, kondigde het kabinet zondag een vliegverbod af voor vluchten naar Nederland tot en met 1 januari. Ook per trein en ferry kunnen passagiers ons land voorlopig niet meer bereiken.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt waar mogelijk en nodig (consulaire) bijstand.

ANP/Redactie