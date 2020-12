Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid was na de toespraak van premier Mark Rutte te gast bij Hart van Nederland. Hij kreeg de drie meest brandende vragen van onze kijkers voor zijn kiezen, waar hij uitgebreid antwoord op gaf. Ook liet de minister zich kritisch uit over demonstranten die joelend bij het Torentje stonden om de toespraak te verstoren.

“Die mensen hebben niet begrepen wat de ernst is van dit virus”, reageerde De Jonge op het protest. “Zoveel mensen die zijn overleden, zoveel mensen die ziek zijn geworden.” Hij heeft ook een dringend advies voor de demonstranten. “Ik zou zeggen: ga eens op bezoek in een ziekenhuis, ga eens in gesprek met mensen die iemand hebben verloren. Het is geen griepje, het is heel erg ernstig.”

‘Maak het niet de feestdagen van het virus’

Maar, benadrukte de minister, laten we die groep niet teveel aandacht geven. “De grote stille meerderheid steunt dit beleid en doet zijn uiterste best om zich aan de maatregelen te houden en wil gewoon zorgen dat onze feestdagen van straks niet de niet de feestdagen worden van het virus.”

En de kerstdagen mogen in ieder geval worden gevierd met drie mensen van boven de dertien jaar, dat aantal zal niet worden verminderd, belooft hij. De Jonge heeft er alle vertrouwen in dat kerst 2021 er heel anders uit zal zien en dat er dan weer écht ouderwets kerst kan worden gevierd. “We moeten dit virus er samen onder krijgen en dat gaat ons lukken ook!”

