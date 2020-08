Boa's schrijven minder coronaboetes uit na blunder Grapperhaus

Buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) hebben de afgelopen dagen minder coronaboetes uitgeschreven. De voornaamste reden daarvan is de ophef die is ontstaan over foto’s van de bruiloft van minister Ferd Grapperhaus die vorig weekend naar buiten kwamen. Daarop is te zien dat lang niet alle gasten 1,5 meter afstand van elkaar hielden.

Op straat leidt de rel tot schurende confrontaties. “Het begrip voor de coronaboete wordt steeds kleiner. En dat merkt de boa. Het is ingewikkeld om uit te leggen waarom mensen een coronaboete kunnen krijgen als de verantwoordelijke minister zich zelf niet aan de regels houdt”, zegt Richard Gerrits, voorzitter van de vakbond BOA ACP, tegen de NOS. “In soortgelijke situaties, dus met groepen mensen die te dicht bij elkaar staan, gaan we bekeuringen liever uit de weg. We laten het dan bij een waarschuwing.”

Goede voorbeeld

De boa’s zelf zijn boos, omdat de hele situatie naar eigen zeggen afbreuk doet aan hun geloofwaardigheid. “Onze taak is om te handhaven, dan zou het helpen als de bewindspersoon het goede voorbeeld geeft,” zegt de vakbondsvoorzitter.

Lees ook: Een vijfde van Nederlanders lakser met coronaregels na blunder Grapperhaus

Eerder bleek al uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel dat een op de vijf Nederlanders de 1,5 meter-regel minder nauw neemt nu minister Grapperhaus zich zelf ook niet aan de regels heeft gehouden. Een hoop mensen vindt de 1,5 meter-regel überhaupt onzinnig, blijkt uit het onderzoek.