Honderden miljoenen aan coronasteun blijven ongebruikt

Op de laatste dag dat een Tegemoetkoming schade COVID-19 kan worden aangevraagd, ligt nog bijna de helft van de begrote 1,6 miljard euro op de plank. Dat meldt BNR na navraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Tot 23 juni zijn er meer dan 215.000 aanvragen voor de eenmalige compensatieregeling gedaan. Hiervan zijn er ruim 200.000 uitgekeerd, een bedrag van 802 miljoen euro.

Lees ook: RIVM stopt met dagelijkse update over coronavirus

De regeling werd twee keer verruimd, nadat ondernemers aan de bel trokken omdat zij er niet voor in aanmerking kwamen, maar wel hard getroffen werden door de coronacrisis.

Eenmalig 4000 euro

Ook was er veel te doen om de zogeheten SBI-codes. Om voor de eenmalige gift van 4000 euro in aanmerking te komen, moet de hoofdactiviteit van een bedrijf overeenkomen met één van die codes. Er zijn echter veel bedrijven die iets anders doen dan hun SBI-code aangeeft. In totaal hebben ruim 24.000 ondernemers geprobeerd hun SBI-code de afgelopen weken te wijzigen. Een groot deel daarvan, 14.000, kwam daarna alsnog voor de eenmalige compensatie van 4000 euro in aanmerking.

ANP