RIVM stopt met dagelijkse update over coronavirus

Na ruim drie maanden coronacrisis voelt het inmiddels voor veel mensen misschien wel vertrouwd aan: ieder dag rond 14.00 uur een stroom aan pushberichten met de laatste cijfers van gezondheidsdienst RIVM. Maar daar komt volgende week een einde aan.

Het RIVM stopt namelijk met de dagelijkse update van het aantal sterfgevallen en nieuwe ziekenhuisopnames door het coronavirus. Dat betekent niet dat er helemaal geen corona-updates meer komen: vanaf juli brengt de gezondheidsdienst elke week de laatste cijfers naar buiten. De wekelijkse update is iedere dinsdag om 14.00 uur en start op 7 juli.

Alle informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in ons land blijft dus nauwgezet bijgehouden worden door het RIVM. “En als er iets bijzonders is, dan melden we dat meteen. Zo niet, dan komt het in het wekelijkse bericht”, aldus een woordvoerder.

Redactie/ANP