Middelbare scholen weer open, maar ‘1,5 meter afstand is een uitdaging’

Scholieren van de middelbare school kunnen vandaag na ruim twee maanden eindelijk weer naar school. Leerlingen moeten lopend of met de fiets naar school komen en scholen dienen maatregelen te nemen zodat ze kunnen voldoen aan de 1,5 meterrichtlijn. Door die maatregelen zullen niet alle leerlingen tegelijkertijd naar school kunnen.

Het voortgezet speciaal onderwijs gaat wel weer open voor alle leerlingen. Ook hier dienen de 1,5 meterregels te worden nageleefd, al zal hier gelden dat dit in de praktijk niet altijd mogelijk is.

Uitdaging

Hoewel de opening zorgt voor blijdschap bij de scholen, zei de VO-raad, die de belangen van de scholen in het voortgezet onderwijs vertegenwoordigt, eerder dat deze maatregelen veel vragen van de betrokkenen.

Lees ook: ‘Een derde middelbare scholen schaft zittenblijven af om coronavirus’

“Het is een uitdaging om naast onderwijs op school ook onderwijs op afstand te verzorgen. En het is een uitdaging voor leerlingen en ouders om zich aan te passen aan deze bijzondere situatie. Maar de interactie tussen leerling en leraar is immers de kern van het onderwijs”, luidde de reactie op het kabinetsbesluit.

Minke Knol, directrice van College de Opmaat in Hilversum, beaamt het belang van het contact tussen leerling en leraar: “De online lessen waren een succes, maar leerlingen missen het contact met de docent. Je ziet nu echt wat een docent toevoegt”, zegt ze tegen Hart van Nederland.

Verschillende maatregelen in school

De school heeft veel veranderingen toegepast om ervoor te zorgen dat leerlingen en leraren 1,5 afstand tot elkaar kunnen bewaren. Zo is het rooster aangepast en moeten leerlingen er onder andere voor zorgen dat ze niet eerder dan twee minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn. Bij de ingang van de school moeten ze hun handen desinfecteren.

Als ze naar de les gaan, is het van belang dat de leerlingen de juiste trap nemen: heb je op de eerste verdieping les, dan neem je de grote trap, en heb je op de tweede verdieping les, dan neem je de kleine trap. Via aangegeven looproutes gaan de leerlingen naar het lokaal. Eenmaal in de les krijgen de leerlingen vaste plekken en mogen ze het lokaal niet verlaten, ook niet tijdens de pauze.

Lees ook: Middelbare scholen bereiden zich ‘stap voor stap’ voor op heropening

In de klas mogen tot slot niet meer dan acht leerlingen zitten. En in plaats van dat de leerlingen wisselen van lokaal, doen nu docenten dit. “We zijn blij dat de school weer open kan. Leerlingen waren toe aan iets anders, want het heeft heel erg lang geduurd”, aldus directrice Knol.