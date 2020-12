Middelbare scholieren vinden thuisles 'wel chill', docenten vrezen achterstanden

De middelbare scholen gaan de komende weken weer over op online onderwijs. De komende vijf weken – minus twee weken kerstvakantie – krijgen de leerlingen les via de computer, in plaats van in een klaslokaal. Terwijl de meeste leerlingen blij zijn dat ze zich pas weer op 19 januari 2021 hoeven te melden op school, moeten de docenten keihard aan de slag om weer online lessen te verzorgen. Zo ook bij het Comenius College in Hilversum.

Een leerlinge van de middelbare school maakt zich niet druk. “Het is wel chill op zich, want je hoeft minder vroeg op te staan. En je hebt minder lange schooldagen, dat is wel fijn.” Een van haar klasgenoten is ook opgelucht: “Ik moet best wel ver fietsen, dus dat hoeft dan niet meer.” Een ander meisje merkt op dat het om best een lange periode gaat: “Het is best wel saai dat je dan je vrienden niet kunt zien. Maar het is wel het beste, volgens mij.”

Tegen een beeldscherm praten

De leerlingen van het Comenius College vermaken zich wel tijdens de lockdown, maar de docenten zien onderwijs op afstand vooral als een verarming. “Juist het contact wat je hebt als je voor de klas staat, dat mis je online enorm”, vertelt Michiel Stol, leraar Frans. “Tegen een beeldscherm aanpraten of hier inderdaad echt voor de klas staan en zien wat er in de ogen van de leerlingen gebeurt, dat is een groot verschil. Dat gaan we enorm missen.”

Ook de onderwijsbond AOb waarschuwt dat online lesgeven voor problemen kan zorgen. “Online lesgeven is helaas echt niet hetzelfde. Weer zullen de achterstanden oplopen.” Ook tijdens de eerste golf gingen scholen dicht. Het gebrek aan persoonlijke begeleiding maakte de achterstanden van sommige leerlingen groter, constateerden onderzoekers naderhand. Wel heeft de AOb begrip voor de sluiting. “Het is een besluit waarvan je snapt dat het moet komen. Helaas is dit nu de enige optie.”

CNV Onderwijs merkt op dat ‘adviezen van deskundigen niet in deze richting wezen’. Toch vinden ook zij het van belang ‘dat we dit als samenleving collectief oppakken en het besluit van het kabinet volgen’.