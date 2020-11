Groot mes aangetroffen bij leerling in Vianen: "Hier schrik ik enorm van!"

De politie heeft vrijdag een mes aangetroffen bij een van de leerlingen van een school in Vianen. De burgemeester van Vianen, Sjors Fröhlich, laat op Twitter weten enorm te schrikken van deze vondst.

“Alsjeblieft laat messen thuis in de keukenlade waar ze voor bedoeld zijn”, schrijft de politie op Facebook. “Messen horen niet op straat!” Ook burgemeester Fröhlich benadrukt deze boodschap nogmaals in zijn twitterbericht: “Dit soort wapens hoort nooit thuis op school of op straat.”

Lees ook: Meerderheid van burgemeesters pleiten voor landelijk messenverbod

Melden

De politie hoopt dat mensen het melden als ze weten dat iemand een mes op zak heeft. “We kunnen ons voorstellen dat je het misschien niet durft te melden. Toch willen we je vragen om dit wel te doen. Dat kan ook anoniem via M.”

Hier schrik ik enorm van!

Op een school in Vianen is gisteren dit mes aangetroffen bij een leerling.

Dit soort wapens hoort nooit thuis op school of op straat.

Meld dit soort zaken bij school of anoniem via @M08007000. Dank je wel, mede namens wijkagent Desiree van @POl_VHL pic.twitter.com/JCRbpfdK1M — Sjors Fröhlich (@SjorsFrohlich) November 7, 2020

Foto: Politie Vijfheerenlanden