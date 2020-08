Merendeel van de Nederlanders zou buren niet aanspreken bij meer dan zes gasten

Een ruime meerderheid van de Nederlanders (62 procent) zou niet ingrijpen als ze zien dat hun buren meer dan zes mensen op bezoek hebben. Dat blijkt uit onderzoek van Wat vindt Nederland onder bijna 7000 mensen. Bijna een derde (32 procent) zou er wel iets van zeggen.

Afgelopen dinsdag zei premier Mark Rutte in een persconferentie dat de teugels strakker moeten worden aangetrokken als het gaat om privéfeestjes. Hij roept op om voorlopig niet meer dan zes mensen uit te nodigen op verjaardagen of andere vieringen thuis. Er worden geen boetes uitgedeeld als deze regel niet wordt nageleefd en van sociale controle lijkt dus ook weinig sprake.

Verlinken

Veel mensen vinden het een beetje ongemakkelijk om in te grijpen als de buurman met twintig mensen in de tuin zijn verjaardag viert of als de visite te dicht op elkaar staat. Het voelt vaak als verraad. “Om mijn buren nou te verlinken, nee. Zo ben ik ook niet,” aldus een respondent. Anderen zouden pas ingrijpen als er een bepaalde grens wordt overschreden. “Ieder moet dat voor zichzelf weten. Als er dertig man zit, is dat wel gek. Dan zou ik er iets van zeggen. Maar met tien man en als ze goed verdeeld zitten niet,” zegt een ander.

Toch zijn er ook mensen die er wel wat van zouden zeggen als hun buren het advies niet opvolgen: “Je lost het alleen maar op als je je allemaal een beetje aan de regels houdt en dit is er één.”

Op de vraag of de politie boetes bij mensen thuis moet gaan uitdelen, wordt verdeeld gereageerd. Hoewel Nederlanders liever zien dat de politie ingrijpt dan dat ze dat zelf moeten doen, vindt bijna de helft van de ondervraagden (46 procent) het uitdelen van boetes bij mensen thuis te ver gaan. Ruim 4 op de 10 mensen lijkt dat wel een goed idee. “Er zijn regels in Nederland, maar niemand hoeft zich eraan te houden, want het wordt toch niet gehandhaafd. Hier moeten ze ook boetes gaan uitdelen”, aldus een respondent.

Verjaardag in shifts

Sommige mensen bedenken een creatieve oplossing om tóch hun verjaardag te vieren met al hun geliefden, maar zich tegelijkertijd ook aan de regels te houden. Zo viert Mike Verwey uit Boskoop zijn vijftigste verjaardag in shifts. Zijn 36 gasten zijn verdeeld in zes groepen van zes en hebben allemaal een tijdslot gekregen.

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond