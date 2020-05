Meldingen jeugdoverlast explosief gestegen in coronamaand april

Het aantal meldingen van jeugdoverlast bij de politie is in april explosief gestegen. Er kwamen in een maand tijd meer dan zeventienduizend meldingen binnen. Dat zijn er zevenduizend meer dan in maart en zelfs ruim tienduizend meer dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Dat blijkt uit een analyse van nieuwe politiecijfers door LocalFocus. Het bedrijf heeft interactieve kaarten gemaakt waarop je kunt zien hoe het zit met de overlast in jouw regio.

Grootste stijging in Drenthe

In Drenthe is de grootste stijging te zien: in de afgelopen maand werd hier 682 keer jeugdoverlast gemeld, een jaar eerder gebeurde dat ‘maar’ 243 keer (een stijging van ruim 180 procent).

In Noord-Holland was de stijging absoluut gezien het grootst. Hier werden in april 1,8 duizend meer jeugdoverlastmeldingen gedaan. In totaal kwamen er ruim 2,9 duizend meldingen, dat zijn er gemiddeld zo’n 98 per dag.

Van de grote gemeenten valt vooral Rotterdam op, daar verdriedubbelde het aantal meldingen. Ook in de andere drie grote steden is minimaal sprake van een verdubbeling.

Corona

In februari dit jaar werd jeugdoverlast nog zo’n 4,4 duizend keer gemeld. In maart, de maand waarin de coronacrisis begon, steeg dat al naar bijna tienduizend meldingen. Dat waren er in april dus nog eens zevenduizend meer.

Dat de explosieve stijging van jeugdoverlastmeldingen in dezelfde maand komt als de ‘intelligente lockdown’ vanwege het coronavirus, is geen toeval. Politiewoordvoerder Mireille Beentjes¬†vermoedt dat het komt doordat mensen die nu thuiszitten, meer zien en dus ook sneller overlast melden.

Niet meer jeugdoverlast

“Het is dus niet zo dat jongeren nu ineens meer overlast zijn gaan veroorzaken”, aldus de woordvoerder. Ze denkt zelfs dat jongeren minder overlast zijn gaan veroorzaken. “Je ziet dat ook terug in de boetes. De meeste jongeren, en ook volwassenen, houden zich keurig aan de regels.”

Daarbij maakt ze een uitzondering voor notoire overlastgevende jongeren. “Die gaan nu niet ineens braaf thuiszitten. Dat gaat voor deze jongeren soms ook lastig. Bijvoorbeeld omdat ze klein behuisd zijn of omdat de thuissituatie niet veilig is.”

Op de kaart hieronder zie je per gemeente hoeveel jeugdoverlast er werd gemeld. Benieuwd naar de cijfers per provincie? Die staan op deze kaart.