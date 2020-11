In de wijk Kortendijk in Roosendaal zijn woensdagavond en -nacht meerdere branden gesticht. Zo brak er brand uit in een bouwkeet aan de Azurietdijk, brandde een auto uit aan de Lavadijk en even later stond ook een hangplek aan de Flaneerdijk in brand.

De hangplek raakte zwaar beschadigd. Alle branden werden geblust door de brandweer.

Het is al langere tijd onrustig in Roosendaal. De naastgelegen wijk Langdonk wordt al dagen geteisterd door brandstichtingen en overlast met illegaal vuurwerk. Of er een verband is tussen de branden in Langdonk en in Kortendijk wordt onderzocht.

Beeld: SQ Vision