Flinke stijging aantal verwarde personen tijdens lockdown: 'Wie is er verantwoordelijk?'

De politie is dit jaar al meer dan 56.000 keer uitgerukt voor een verward persoon, dat is een stijging van 18 procent in vergelijking met de eerste 6 maanden van vorig jaar. De politie maakt zich zorgen en pleit voor betere samenwerking tussen instanties. Vooral in de lockdownperiode is er een forse stijging te zien van het aantal meldingen van overlast door verwarde mensen.

In 2019 kreeg de politie in de maanden van januari tot en met juni in totaal 47.651 meldingen binnen. In de eerste zes maanden van dit jaar waren er dat 56.441. Vooral in de maanden mei en juni is de stijging flink.

Gissen

Volgens woordvoerder van de politie Mirelle Beentjes stijgt het cijfer ieder jaar wel iets, gemiddeld met 8 procent. Maar in de coronamaanden was de stijging ruim 18 procent. Het is voor de politie gissen waar de stijging aan te danken is. ”We zijn geen wetenschappelijk instituut, maar je kunt je er wel iets bij voorstellen waarom het vaker voorkomt tijdens een lockdown.”

Zo zijn er volgens Beentjes verschillende oorzaken aan te wijzen: “Het kunnen verwarde mensen zijn die vanwege het wegvallen van de zorg meer overlast zijn gaan veroorzaken. Er zitten ook arbeidsmigranten tussen die eerder niet in beeld zijn gekomen en nu opeens op straat staan. Ook het verlies van werk en wekenlang opgesloten zitten kan meespelen.”

Betere aanpak nodig

De politie pleit al langer voor een betere aanpak bij verwarde personen. “De politie verleent alleen acute hulp, we maken een einde aan de overlast of onveilige situatie. Zodra dat is opgelost zit onze taak er eigenlijk op”, vertelt Beentjes verder. ”Die mensen hebben vaak meerdere probleem, die stapelen zich snel op in crisistijd. Meestal kunnen de verwarde personen wel terecht bij een GGZ. Soms is het een combinatie van geen werk hebben of schulden, soms zijn mensen verstandelijk beperkt. Dat betekent dat je gezamenlijk oplossingen moet gaan verzinnen.”

Volgens haar komt de politie de verwarde personen vaak opnieuw tegen. “We rukken vaak uit voor dezelfde mensen. Die mensen hebben zorg nodig. Het is gewoon een multiproblematiek, dan moet je samenwerken. Dat gebeurt op plekken wel, maar dat kan veel beter.” Volgens Beentjes is het vooral de vraag wie er verantwoordelijk is en wie de zorg gaat betalen. “Het mooiste zou zijn als je iemand aantreft, 48 uur opneemt en gaat kijken wat er speelt, hoe hulp nodig is, en hoe de problemen het beste aangepakt kunnen worden. Zo is dat nu niet ingericht. Dat vraagt organisatie om het zo te doen. En geld.”

Nog veel beter zou het volgens haar zijn als instanties aan de voorkant ervoor kunnen zorgen dat de situatie voorkomen kan worden.